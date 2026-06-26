مونديال 2026.. الإكوادور تصنع التاريخ بفوز مثير على ألمانيا

حقق منتخب الإكوادور فوزًا ثمينًا على نظيره الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ورغم الخسارة، احتفظ منتخب ألمانيا بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، بعدما كان قد ضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ32 برفقة منتخب كوت ديفوار، بينما رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث.

افتتح المنتخب الألماني التسجيل مبكرًا عن طريق ليروي ساني في الدقيقة الثانية، قبل أن ينجح نيلسون أنجولو في إدراك التعادل للإكوادور بالدقيقة التاسعة.