مونديال 2026.. الإكوادور تصنع التاريخ بفوز مثير على ألمانيا

البلاد (جدة)
حقق منتخب الإكوادور فوزًا ثمينًا على نظيره الألماني بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.
ورغم الخسارة، احتفظ منتخب ألمانيا بصدارة مجموعته برصيد 6 نقاط، بعدما كان قد ضمن التأهل رسميًا إلى دور الـ32 برفقة منتخب كوت ديفوار، بينما رفع منتخب الإكوادور رصيده إلى 4 نقاط ليحتل المركز الثالث.
افتتح المنتخب الألماني التسجيل مبكرًا عن طريق ليروي ساني في الدقيقة الثانية، قبل أن ينجح نيلسون أنجولو في إدراك التعادل للإكوادور بالدقيقة التاسعة.
وفي الشوط الثاني، استغل جونزالو بلاتا خطأ من الحارس مانويل نوير ليسجل هدف الفوز للإكوادور في الدقيقة 77، مانحًا منتخب بلاده انتصارًا مستحقًا.
وشهدت المباراة أيضًا إلغاء ركلة جزاء لصالح المنتخب الألماني في مستهل الشوط الثاني، بعد مراجعة اللعبة التي شهدت عرقلة ليروي ساني، صاحب هدف المانشافت الوحيد في اللقاء.