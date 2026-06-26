مونديال 2026.. أستراليا تبلغ دور الـ32.. وباراغواي تنتظر

حجز المنتخب الأسترالي مقعده في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعدما تعادل سلبيًا مع نظيره منتخب باراغواي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب سان فرانسيسكو باي إيريا ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة.

وجاءت المباراة قوية من الناحية البدنية، لكنها افتقدت للفاعلية الهجومية، حيث كثرت التوقفات والالتحامات، بينما فشل المنتخبان في استغلال الفرص التي أتيحت لهما، لتنتهي المواجهة دون أهداف.

الأفضلية لأستراليا

كان المنتخب الأسترالي الطرف الأكثر خطورة على مدار اللقاء، وهدد مرمى باراغواي في أكثر من مناسبة، إذ تصدى الحارس لتسديدة جاكسون إيرفين في الدقيقة السادسة، قبل أن يواصل تألقه أمام محاولتي جوردان بوس في الدقيقة 38 وكريستيان فولباتو في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل منتخب “سوكيروس” ضغطه بحثًا عن هدف الفوز، وكاد جوردان بوس أن يمنح أستراليا التقدم في الدقيقة 84، لكن الدفاع تدخل في اللحظة المناسبة، قبل أن يهدر تيتي يينجي فرصة ثمينة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع بعدما تصدى الحارس لتسديدته.

باراغواي تهدد

على الجانب الآخر، ظهر منتخب باراغواي بصورة متحفظة هجوميًا، واعتمد على تحركات خوليو إنسيسو الذي شكل مصدر الخطورة الأبرز، بينما جاءت أخطر فرصه في الدقائق الأخيرة عندما تصدى الحارس الأسترالي لتسديدة ماوريسيو ماجالهايس، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

تأهل أستراليا.. وانتظار باراغواي

منح التعادل المنتخب الأسترالي بطاقة التأهل إلى دور الـ32، ليبلغ الأدوار الإقصائية للمرة الثالثة في تاريخه بكأس العالم، بعد نسخ 2006 و2022، فيما أنهى منتخب باراغواي دور المجموعات في المركز الثالث، وينتظر حسم موقفه ضمن المنتخبات المتأهلة كأفضل أصحاب المركز الثالث.

وكان المنتخب الأمريكي قد ضمن صدارة المجموعة الرابعة، بينما ودع المنتخب التركي منافسات البطولة من دور المجموعات.