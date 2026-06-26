منح لجنة الاستثمار صلاحيات أوسع لتذليل معوقات الاستثمار

وافق مجلس الوزراء على تعديل الترتيبات التنظيمية للجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، حيث يُخوّل للجنة اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة التي من شأنها تذليل المعوقات التي قد تواجه تحقيق مستهدفات الاستثمار من جميع مصادرها

وشملت التعديلات إضافة عبارة “ومراجعتها بعد اعتمادها” إلى الترتيبات، مع تعديل عبارة “ولجنة” بقرار من الرئيس تشكيل لتصبح “وللجنة تشكيل”، إضافة إلى تعديل صدر الفقرة الثانية من البند الثالث ليكون: “بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين على الأقل”.

كما تضمّنت كذلك حذف عبارة “واللجنة التحضيرية” الواردة في الفقرة الأولى من البند سابعًا من الترتيبات، مع حذف البنود رابعًا وخامسًا وسادسًا، وإعادة ترتيب بقية البنود تبعًا لذلك، وتعديل عبارة “ويصدر تعيينهم بقرار من رئيس اللجنة” من الترتيبات التنظيمية لمركز الاستدامة السياحية، لتصبح “ويصدر تعيينهم بأمر من رئيس مجلس الوزراء”.

وتُعد اللجنة الوطنية للاستثمار بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إحدى اللجان المعنية بمتابعة وتطوير البيئة الاستثمارية في المملكة، وتعمل على تنسيق الجهود بين الجهات الحكومية لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، واقتراح السياسات والإجراءات الداعمة لرفع جاذبية الاستثمار وتعزيز تنافسية المملكة