معهد الإدارة العامة يحتفي بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية

البلاد (الرياض)

احتفى معهد الإدارة العامة بتخريج الدفعة الخامسة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وذلك برعاية معالي وزير العدل د. وليد بن محمد الصمعاني، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة لبرنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية، وحضور معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان، وذلك بمقر المعهد في حي النرجس بمدينة الرياض، وبحضور عدد من أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج وعدد من المسؤولين والمهتمين بالشأن القانوني.

وبلغ عدد خريجي الدفعة الخامسة (146) خريجًا وخريجة، منهم (97) خريجًا و(49) خريجة، توزعوا على أربعة مسارات قانونية متخصصة، حيث بلغ عدد خريجي مسار القانون الإداري (60) خريجًا وخريجة، ومسار قانون الأعمال (46) خريجًا وخريجة، ومسار القانون الجنائي (21) خريجًا، ومسار القانون الدولي العام (19) خريجًا.

وفي كلمة له بهذه المناسبة، أكد معالي مدير عام المعهد الدكتور بندر بن أسعد السجان أن برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ويجسد الثقة التي أولتها لمعهد الإدارة العامة لاحتضان هذا البرنامج النوعي، مبينًا أن المعهد سخّر إمكاناته البشرية والمادية لتأهيل الدارسين والدارسات وفق أحدث التوجهات والمعايير العالمية في مختلف مجالات العلوم القانونية، بما يعزز جودة المخرجات ويرفع كفاءة الكوادر القانونية الوطنية.

وفي ختام كلمته، رفع معالي السجان شكره وتقديره لمعالي وزير العدل وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء اللجنة التوجيهية للبرنامج، مثمنًا جهودهم المبذولة في رسم السياسة العامة للبرنامج، كما وجه شكره لمنسوبي المعهد، وأعضاء هيئة التدريب، ومهنئًا الخريجين والخريجات وأسرهم بهذه المناسبة.