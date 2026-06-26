كأس العالم 2026 يحطم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري

احتاج كأس العالم 2026 إلى 56 مباراة ليسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق على مستوى الحضور الجماهيري في نسخة واحدة بالمونديال.

وحطم كأس العالم 2026 رسميًا الرقم القياسي لأكبر حضور جماهيري في تاريخ البطولة، وذلك عقب انتهاء مباراتي ألمانيا أمام الإكوادور، وكوت ديفوار أمام كوراساو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن إجمالي الحضور الجماهيري في ملاعب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بلغ 3,605,357 مشجعًا بعد أول مباراتين اللتين أقيمتا الخميس، ليتجاوز الرقم القياسي السابق ويصبح مونديال 2026 النسخة الأكثر حضورًا للجماهير في تاريخ كأس العالم.

ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور الجماهيري في كأس العالم إلى مستويات قياسية جديدة لا سيما وأن عدد المباريات في النسخة الموسعة المقامة لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا هو 104 مباريات مقارنة بـ 64 مباراة في النظام السابق بمشاركة 32 منتخبًا.

يُذكر أن الرقم القياسي السابق كان مسجلاً باسم نسخة الولايات المتحدة 1994 بإجمالي 3,587,538 مشجعًا على مدار 52 مباراة “بالنظام القديم 24 منتخبًا”.