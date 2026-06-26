سمو وزير الخارجية يبحث التطورات مع وزيري خارجية سلطنة عُمان والأردن

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بالسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.
كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات المنطقة، واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات المنطقة، واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن.