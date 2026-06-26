السياسة

سمو وزير الخارجية يبحث التطورات مع وزيري خارجية سلطنة عُمان والأردن

صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1448 هـ      26 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بالسيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة حيالها.
كما تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي.
وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات المنطقة، واستمرار التنسيق والتشاور الثنائي بهذا الشأن.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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