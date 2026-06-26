زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة جنوب الفلبين

وأظهرت بيانات المعهد أن الزلزال وقع عند الساعة 19,42 (11,42 ت غ)، على عمق 65,7 كيلومترا، وعلى بعد نحو 21 كيلومترا من مدينة سارانغاني في جزيرة مينداناو، ولم تصدر حتى الآن أي تحذيرات من حدوث تسونامي.

زلزال قبل أسابيع

كان زلزال قوي بلغت قوته 8ر7 درجة قد ضرب منطقة مينداناو في جنوب الفلبين قبل أسابيع، وكان من المحتمل حدوث تسونامي على بعض السواحل الإقليمية.

حيث قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ حينها إن موجات تسونامي محتملة في الفلبين وماليزيا.

وتتعرض الفلبين، وهي واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث، في كثير من الأحيان للزلازل والثورانات البركانية بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط، كما يتعرض الأرخبيل لحوالي 20 إعصارا وعاصفة استوائية كل عام.