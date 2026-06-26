السياسة

زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة جنوب الفلبين

صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1448 هـ      26 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق
البلاد (مانيلا)
نشر في: بعد أقل من ثلاثة أسابيع على زلزال عنيف ضرب المنطقة نفسها وأدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصاً، وقع اليوم الجمعة، زلزال بقوة 6.7 درجات قبالة سواحل جنوب الفلبين بحسب ما أفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

وأظهرت بيانات المعهد أن الزلزال وقع عند الساعة 19,42 (11,42 ت غ)، على عمق 65,7 كيلومترا، وعلى بعد نحو 21 كيلومترا من مدينة سارانغاني في جزيرة مينداناو، ولم تصدر حتى الآن أي تحذيرات من حدوث تسونامي.

زلزال قبل أسابيع

كان زلزال قوي بلغت قوته 8ر7 درجة قد ضرب منطقة مينداناو في جنوب الفلبين قبل أسابيع، وكان من المحتمل حدوث تسونامي على بعض السواحل الإقليمية.

حيث قال مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ حينها إن موجات تسونامي محتملة في الفلبين وماليزيا.

وتتعرض الفلبين، وهي واحدة من أكثر دول العالم عرضة للكوارث، في كثير من الأحيان للزلازل والثورانات البركانية بسبب موقعها على “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو قوس من الصدوع الزلزالية حول المحيط، كما يتعرض الأرخبيل لحوالي 20 إعصارا وعاصفة استوائية كل عام.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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