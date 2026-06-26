دونيس: ما افتقدناه أمام إسبانيا لن يتكرر ضد الرأس الأخضر

أكد اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي، جاهزية “الأخضر” لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم 2026، مشددًا على أن فريقه يسعى لتقديم أداء أكثر شجاعة وفرض أسلوبه داخل الملعب، مع الاستفادة من الدروس التي خرج بها من مواجهة إسبانيا.

هدفنا ترك بصمة

ورداً على سؤال بشأن اختلاف حجم الضغوط مقارنة بمباراة إسبانيا، أوضح دونيس أن الواقعية تمثل أساس عمله الفني، قائلاً إن الجهاز الفني عمل طوال الشهر الماضي على تطوير الأداء الجماعي للمنتخب، بهدف الظهور بصورة قوية أمام الرأس الأخضر.

وأضاف أن اللاعبين قدموا سلوكًا جيدًا خلال المباراتين السابقتين، إلا أن الفريق افتقد إلى الجرأة الهجومية أمام إسبانيا، مؤكدًا أن المنتخب يسير في منحنى تصاعدي من حيث التطور، وأن الجميع يدرك أهداف الفريق والخطة الموضوعة منذ المباريات التحضيرية وحتى مواجهة أوروغواي، وهي الخطة التي سيواصل تطبيقها أمام الرأس الأخضر.

افتقدنا الشجاعة أمام إسبانيا

وتحدث دونيس عن الفارق بين الأداء في المباريات الودية وما قدمه المنتخب أمام إسبانيا، موضحًا أن النهج الفني لم يتغير، إذ اعتمد المنتخب على الضغط العالي والالتزام التكتيكي في الثلثين الأول والثاني من الملعب، وهو ما نجح في تنفيذه أمام أوروغواي.

وأشار إلى أن اللاعبين مطالبون بالتحلي بالثقة وتحمل المسؤولية أثناء بناء الهجمات، مع المخاطرة المحسوبة عند تعرضهم للضغط، مؤكدًا أن تحسين جودة الإنهاء الهجومي يمثل أحد أبرز أهداف الجهاز الفني خلال المرحلة الحالية.

وأضاف أن مراجعة مباراة إسبانيا كشفت له العديد من الجوانب، أبرزها أن المنتخب كان بحاجة إلى مزيد من الشجاعة، رغم اعتماده على خطة تضم خمسة مدافعين.

الاستقرار التكتيكي أولوية

وأكد مدرب المنتخب السعودي أنه يفضل منح فريقه هوية فنية مستقرة، موضحًا أن المنتخب خاض أربع مباريات من أصل خمس بالخطة التكتيكية نفسها.

وأشار إلى أن أي تغييرات محتملة في التشكيلة أو أسلوب اللعب ترتبط بعوامل عدة، مثل الإرهاق والإصابات، إضافة إلى طبيعة المنافس، رافضًا الكشف عن مزيد من التفاصيل الفنية قبل المباراة.

الفاعلية الهجومية

وعن تراجع المعدل التهديفي للمهاجمين، بعدما جاء هدف المنتخب الوحيد في البطولة عبر المدافع عبدالإله العمري أمام أوروغواي، أوضح دونيس أن تقييم الأداء يجب ألا يقتصر على مباراتي كأس العالم فقط.

وأكد أن المنتخب سيحاول أمام الرأس الأخضر فرض سيطرته على مجريات اللعب، مع اتخاذ المجازفات الهجومية المطلوبة بحذر، نظرًا لقوة المنافس.

وأضاف أن لاعبي خط الوسط سيكون لهم دور محوري في دعم الهجوم وصناعة الفرص، معربًا عن ثقته في قدرة لاعبيه على الظهور بشجاعة أكبر مقارنة بمواجهة إسبانيا.

كما أشاد بقدرات منتخب الرأس الأخضر الدفاعية، مشيرًا إلى أنه فريق منظم ونجح في تسجيل هدفين رغم اعتماده على فرص محدودة، وهو ما يعكس المستوى المرتفع للمنافسة في كأس العالم.

وشدد دونيس على أن المنتخب السعودي سيدخل اللقاء بعزيمة كبيرة لفرض إيقاعه وتحقيق النتيجة التي تسعد الجماهير.

أزمة التنقلات

وفيما يتعلق بتكرار تنقلات المنتخب السعودي مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة، رفض دونيس الخوض في الأمر، مكتفيًا بالقول إن المنتخب تنقل أكثر من غيره، لكنه لا يرغب في التعليق على ذلك.

واختتم تصريحاته بالتأكيد أن تركيز الجهاز الفني واللاعبين ينصب بالكامل على دخول المباراة بأفضل صورة ممكنة، وتقديم كل ما لديهم من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير السعودية.