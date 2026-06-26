تعرف على تشكيل الأخضر المتوقع أمام الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

استقر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب الوطني السعودي، على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به مواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.

ويتنافس منتخب السعودية أمام نظيره الرأس الأخضر فجر السبت في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2026، في مواجهة فاصلة لا تقبل القسمة على اثنين.

وسيعول دونيس على تشكيل متوازن يميل إلى الناحية الهجومية في ظل حاجة الأخضر للانتصار من أجل انتزاع بطاقة الترشح.

تشكيل السعودية المتوقع ضد الرأس الأخضر

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: متعب الحربي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، مصعب الجوير

الهجوم: سلطان مندش، سالم الدوسري، فراس البريكان