الرياضة

تعرف على تشكيل الأخضر المتوقع أمام الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1448 هـ      26 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)

استقر اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب الوطني السعودي، على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به مواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026.

ويتنافس منتخب السعودية أمام نظيره الرأس الأخضر فجر السبت في الجولة الثالثة من المجموعة الثامنة لبطولة كأس العالم 2026، في مواجهة فاصلة لا تقبل القسمة على اثنين.

وسيعول دونيس على تشكيل متوازن يميل إلى الناحية الهجومية في ظل حاجة الأخضر للانتصار من أجل انتزاع بطاقة الترشح.

تشكيل السعودية المتوقع ضد الرأس الأخضر

في حراسة المرمى: محمد العويس

في خط الدفاع: متعب الحربي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو، ناصر الدوسري، مصعب الجوير

الهجوم: سلطان مندش، سالم الدوسري، فراس البريكان

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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