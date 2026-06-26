تراجع أسعار النفط والذهب مع انحسار المخاوف إلى أدنى مستوياتهما منذ أشهر

تراجعت أسعار النفط والذهب خلال تعاملات اليوم (الجمعة)، وسط انحسار المخاوف المتعلقة بإمدادات الخام من منطقة الخليج، واستمرار الضغوط على المعدن الأصفر نتيجة توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.25% إلى 75.07 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.18% إلى 71.79 دولارًا للبرميل، ليتجه الخامان إلى تسجيل خسائر أسبوعية تقترب من 7%.

وجاءت الضغوط على أسعار النفط مع عودة المزيد من ناقلات النفط إلى المرور عبر مضيق هرمز، ما خفف المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات، رغم تعرض سفينة شحن لقذيفة قرب سلطنة عُمان أمس (الخميس).

وقال محللون إن الأسواق تراقب حركة الملاحة في المضيق عن كثب، لمعرفة ما إذا كانت عمليات الشحن ستعود بالكامل أو أن المخاطر الأمنية قد تدفع المنتجين إلى إعادة النظر في خطط زيادة الإنتاج.

وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بأكثر من 2% أمس، بعدما أدى الهجوم على السفينة إلى تعليق برنامج الإجلاء الطوعي التابع للمنظمة البحرية الدولية، فيما أشارت تقارير إلى أن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز ارتفعت هذا الأسبوع إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع التوترات الأمريكية الإيرانية الأخيرة.

وفي فنزويلا، أثارت الزلازل التي ضربت البلاد مخاوف جديدة بشأن الإمدادات، رغم أن التقييمات الأولية أظهرت أضرارًا محدودة في منشآت النفط والغاز، إلا أن انقطاع الكهرباء أثار تساؤلات حول قدرة البلاد على الحفاظ على إنتاجها البالغ نحو 1.2 مليون برميل يوميًا.

وفي سوق المعادن النفيسة، تراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى 3991.49 دولارًا للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنحو 1% إلى 4007.30 دولارات.

ويتجه المعدن الأصفر لتسجيل خسارته الأسبوعية الرابعة على التوالي، بعدما هبط هذا الأسبوع إلى ما دون مستوى 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2025.

وجاءت الضغوط على الذهب مع استقرار مؤشر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ مايو 2025، إلى جانب تزايد توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة أسرع لمواجهة التضخم، وهو ما يقلص جاذبية الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وأظهرت بيانات اقتصادية أمريكية استمرار ارتفاع التضخم خلال مايو، متجاوزًا مستوى 4% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، فيما يتوقع المتعاملون تنفيذ ثلاث زيادات في أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري.

كما تراجعت المعادن النفيسة الأخرى، إذ انخفضت الفضة بنسبة 3.2% إلى 56.01 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين 2.4% إلى 1563.20 دولارًا، فيما تراجع البلاديوم 1.6% إلى 1165.93 دولارًا، لتتجه جميعها نحو خسائر أسبوعية.