الرياضة

تحدد أطراف 4 مواجهات في الدور الثاني من كأس العالم 2026

صحيفة البلادaccess_time11 / محرم / 1448 هـ      26 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

اتضحت ملامح أربع مواجهات في دور الـ32، بعدما أسفرت نتائج دور المجموعات عن مواجهات مرتقبة تجمع كندا مع جنوب أفريقيا، وهولندا أمام المغرب، والبرازيل في مواجهة اليابان.

فيما يلتقي منتخب الولايات المتحدة مع البوسنة والهرسك، في لقاءات ينتظر أن تشهد منافسة قوية مع انطلاق الأدوار الإقصائية.

وفي سياق متصل، حسمت منتخبات السويد والإكوادور والبوسنة والهرسك تأهلها إلى دور الـ32 ضمن قائمة أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث، لتواصل مشوارها في البطولة وتنعش آمالها في المنافسة على اللقب، بينما تترقب بقية المنتخبات استكمال مباريات دور المجموعات لحسم المقاعد المتبقية وتحديد بقية مواجهات الدور المقبل.
وتنطلق مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 يوم الأحد الموافق 28 يونيو وتنتهي السبت 4 يوليو.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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