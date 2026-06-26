النهائي الكبير لبطولة Red Bull MEO يجمع نخبة اللاعبين في الرياض

البلاد (الرياض) تعود بطولة Red Bull MEO ، إحدى أبرز بطولات الرياضات الإلكترونية على الهواتف المحمولة في العالم، إلى المملكة العربية السعودية بعد أيام قليلة لتجمع أفضل لاعبي EA SPORTS FC™ Mobile في مواجهة مرتقبة تحتضنها تويستد لابز في بوليفارد رياض سيتي.

وعقب سلسلة من التصفيات التأهيلية التي أُقيمت عبر الإنترنت في الفترة بين 15 و21 يونيو، حجز أفضل اللاعبين في المملكة مقاعدهم في منافسات النهائي الكبير المباشرة يوم 26 يونيو، حيث سيتنافسون على اللقب وجائزة استثنائية تتمثل في رحلة مدفوعة التكاليف بالكامل إلى ألمانيا لحضور إحدى مباريات نادي RB Leipzig ، تشمل تجربة كبار الشخصيات VIP الحصرية في يوم المباراة.

وتفتح بطولة Red Bull MEO ابوابها أمام جميع اللاعبين بدءاً من سن 16 عاماً، إذ تمنح جميع المشاركين فرصة خوض المنافسة وإبراز مهاراتهم، إلا أن اللقب سيكون من نصيب لاعب واحد.

وسيحظى عشاق الألعاب الإلكترونية وزوار الفعالية بفرصة متابعة المنافسات مباشرة، وسط حضور شخصيات بارزة في عالم الرياضات الإلكترونية وصنّاع المحتوى، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية والبث الاحترافي المباشر، ما يضفي أجواءً مشوّقة على مدار الفعالية.