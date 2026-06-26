“الفيصل” يوجه رسالة للاعبي الأخضر قبل مواجهة الرأس الأخضر

وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رسالة للاعبي المنتخب السعودي، قبل المواجهة المرتقبة أمام الرأس الأخضر، في كأس العالم 2026.

وكتب الفيصل عبر حسابه على منصة إكس: “كل التوفيق لمنتخبنا.. ثقتنا كبيرة بنجومنا في تحقيق الفوز والتأهل”.

ويتطلع المنتخب السعودي إلى حسم تأهله إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، عندما يواجه منتخب الرأس الأخضر فجر السبت على ملعب هيوستن، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، في مواجهة لا تقبل أنصاف الحلول بالنسبة للأخضر.

ويدخل المنتخب السعودي اللقاء وهو يمتلك نقطة واحدة جمعها من التعادل مع أوروغواي (1-1) والخسارة أمام إسبانيا (4-0)، ما يجعله مطالبًا بتحقيق الفوز على منتخب الرأس الأخضر، صاحب النقطتين من تعادلين، من أجل ضمان التأهل إلى الدور المقبل، مع انتظار ما ستسفر عنه مواجهة إسبانيا وأوروغواي لحسم ترتيب المجموعة.

كما تبقى أمام الأخضر فرصة التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، وفقًا لنتائج بقية المجموعات.