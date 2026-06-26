الداخلية المصرية تكشف ملابسات إطلاق نار على رهبان دير كنسي

شهدت محافظة الفيوم جنوب غرب مصر، الجمعة، واقعة إطلاق نار على أحد الأديرة والرهبان بداخله، بينما كشفت وزارة الداخلية المصرية “تفاصيل وملابسات الواقعة”.

وأكدت وزارة الداخلية المصرية أن ملابسات الواقعة تعود لنزاع مدني على قطعة أرض مستردة للدولة، وليس هجوماً استهدف الدير.

ووفقا لبيان الوزارة، فقد تلقت مديرية أمن الفيوم، بلاغا يفيد بأنه أثناء استقلال اثنين من رهبان أحد الأديرة هو دير” أبو خشبة “سيارة ومرورهما بقطعة أرض مجاورة للدير سبق أن استردتها الدولة من العاملين بالدير لكونها من أملاك الدولة اعترض طريقهما اثنان من الخفراء الخصوصيين.

وتابعت أن الأمر تطور إلى قيام أحد الخفراء بإطلاق عيار ناري من “بندقية خرطوش” تجاه السيارة، مما أسفر عن إصابة أحد الرهبان برش خرطوش في قدمه اليسرى، ونُقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الخفراء، والسلاح المستخدم، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وفق بيان الداخلية المصرية.

ويقع “دير أبو خشبة” بمركز إطسا على بُعد 16 كيلومتراً جنوب شرق الفيوم، ويعد أحد أعرق المعالم القبطية في مصر، حيث تمتد جذور الحياة الرهبانية فيه إلى القرن الرابع الميلادي.