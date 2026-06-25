مونديال 2026.. جنوب أفريقيا تعبر كوريا وتتأهل لدور الـ 32

البلاد (جدة)

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026 بعد فوزه على نظيره كوريا الجنوبية بهدف نظيف في لقاء الجولة الثالثة من الدور الأول.

ونجح منتخب جنوب أفريقيا للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بكأس العالم في تجاوز الدور الأول وبلوغ الدور الثاني من المسابقة.

سجل هدف جنوب أفريقيا الوحيد اللاعب تابيلو ماسيكو في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة احتل منتخب كوريا الجنوبية المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط وسينتظر نتائج باقي المجموعات؛ من أجل تحديد موقفه من التأهل ضمن أفضل الثوالث.