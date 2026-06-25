الرياضة

مونديال 2026.. البرازيل تهزم اسكتلندا وتتأهل في صدارة “الثالثة”

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1448 هـ      25 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

أمطر منتخب البرازيل، شباك إسكتلندا، بثلاثية نظيغة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

بهذا الفوز، عبر المنتخب البرازيلي إلى دور الـ 32، بعد أن حصد 7 نقاط وضعته في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، وبفارق الأهداف فقط عن المغرب صاحب الوصافة.

أحرز فينيسيوس جونيور الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 7،و45+3، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة، بينما سجل ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لأول مرة بقميص منتخب بلاده في البطولة، بعد أن نزل بديلًا في الدقيقة 76.

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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