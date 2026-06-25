مونديال 2026.. البرازيل تهزم اسكتلندا وتتأهل في صدارة “الثالثة”

البلاد (جدة)

أمطر منتخب البرازيل، شباك إسكتلندا، بثلاثية نظيغة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم 2026.

بهذا الفوز، عبر المنتخب البرازيلي إلى دور الـ 32، بعد أن حصد 7 نقاط وضعته في المركز الأول بالمجموعة الثالثة، وبفارق الأهداف فقط عن المغرب صاحب الوصافة.

أحرز فينيسيوس جونيور الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 7،و45+3، ليرفع رصيده إلى 4 أهداف في البطولة، بينما سجل ماتيوس كونيا الهدف الثالث في الدقيقة 60.

وشهدت المباراة مشاركة اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا لأول مرة بقميص منتخب بلاده في البطولة، بعد أن نزل بديلًا في الدقيقة 76.