السياسة

مقتل مراسل قناة العربية محمد عيضة في اليمن

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1448 هـ      25 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (المكلا)

قُتل مراسل قناتي العربية والحدث محمد عيضة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته قرب شارع الستين بمدينة المكلا في اليمن، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين مقتل عيضة، ووصفت الحادثة بأنها جريمة إرهابية غادرة تستهدف الصحافة والإعلام، مطالبة بفتح تحقيق عاجل.

فيما وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بتشكيل لجنة عليا مشتركة للتحقيق في ملابسات اغتيال محمد عيضة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت بهدف كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

بدوره، وجه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة استكمال التحقيقات، وتسخير الإمكانات اللازمة لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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