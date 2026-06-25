مقتل مراسل قناة العربية محمد عيضة في اليمن

قُتل مراسل قناتي العربية والحدث محمد عيضة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته قرب شارع الستين بمدينة المكلا في اليمن، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين مقتل عيضة، ووصفت الحادثة بأنها جريمة إرهابية غادرة تستهدف الصحافة والإعلام، مطالبة بفتح تحقيق عاجل.

فيما وجّه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، بتشكيل لجنة عليا مشتركة للتحقيق في ملابسات اغتيال محمد عيضة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع اللجنة المشكلة من قيادة السلطة المحلية في محافظة حضرموت بهدف كشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه.

بدوره، وجه رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني ومحافظ حضرموت سالم الخنبشي، الأجهزة الأمنية المختصة بسرعة استكمال التحقيقات، وتسخير الإمكانات اللازمة لكشف المتورطين وتقديمهم للعدالة.