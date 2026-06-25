كاوست ضمن أفضل 50 جامعة عالميًا في الاستدامة

حققت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، إنجازًا عالميًا بدخولها للمرة الأولى ضمن أفضل 50 جامعة في تصنيف التأثير لـ تايمز 2025، بعد حصولها على المركز 48 من بين أكثر من 1600 جامعة، وهو تصنيف يقيس إسهام الجامعات في أهداف التنمية المستدامة عبر البحث والتعليم والابتكار.

كما صنّفت كاوست ضمن أفضل 25 جامعة آسيوية واحتلت المركز الثاني محليًا، في تأكيد على دورها المتنامي في تعزيز الاستدامة البيئية والتنمية الاقتصادية والشمول الاجتماعي.

وأوضح رئيس الجامعة البروفيسور إدوارد بيرن أن هذا التقدم يعكس قوة تأثير أبحاث الجامعة وبرامجها وشراكاتها، وجهود منسوبيها في تحقيق أثر ملموس.

وسجلت كاوست نتائج مميزة في عدد من أهداف التنمية المستدامة، أبرزها الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، حيث جاءت في المركز 20 عالميًا، بفضل ريادتها في تقنيات تحلية المياه وإدارة الموارد المائية.

كما حققت مراكز متقدمة في المدن المستدامة والحياة تحت الماء، تأكيدًا لالتزامها بحماية البيئة البحرية ودعم التنمية الحضرية المستدامة.

وتواصل الجامعة تعزيز دورها في تطوير حلول مبتكرة للتحديات العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويعزز انتقال المعرفة من المختبر إلى المجتمع.