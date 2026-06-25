طرح 25 مشروعاً تنموياً لاستطلاع آراء العموم

البلاد (الرياض)

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 25 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 13 جهة حكومية؛ بهدف تمكين أصحاب المصلحة من القطاعين الحكومي والخاص وعموم المواطنين من إبداء مرئياتهم ومقترحاتهم حول هذه المشروعات قبل إقرارها.

وتضمّنت المشروعات المطروحة مشروع “ضوابط قبول الهبات والتبرعات والتصرف بها”، الذي تهدف من خلاله وزارة الشؤون البلدية والإسكان إلى تنظيم إجراءات تلقّي الهبات والتبرعات وقبولها وإدارتها والرقابة عليها، وفق الأطر النظامية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، ويُغلق باب الاستطلاع على هذا المشروع في 15 يوليو 2026م.

كما طُرح مشروع “سياسة الموارد التعليمية الرقمية المشتركة”، الذي يهدف المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من خلاله إلى تنظيم حوكمة استخدام الموارد المشتركة وإتاحتها على المستوى الوطني، وتحقيق التكامل والتشغيل البيني بين الجهات وأنظمتها التعليمية والتدريبية، إضافةً إلى ضمان جودة هذه الموارد وملاءمتها لمخرجات التعلّم المستهدفة.

من جانبه، طرح المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية (CBAHI) مشروع “المعايير الوطنية لخدمات التأهيل الطبي”، الرامي إلى تطوير وإصدار معايير وطنية موحّدة لخدمات التأهيل الطبي في المملكة، تُشكّل مرجعاً وطنياً يحدد المتطلبات الأساسية لتقديم الخدمة بصورة آمنة وفعّالة ومتمحورة حول المريض، ويُغلق باب الاستطلاع عليه في 18 يوليو 2026م.