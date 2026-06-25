شدد على تسريع إنجاز القضايا رقمياً.. رئيس «المظالم» يوجه بسرعة معالجة طلبات المستفيدين

البلاد (الرياض)

وجه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، بسرعة دراسة طلبات المستفيدين ومعالجتها؛ وفق الأنظمة والاختصاص، مؤكداً أهمية تعزيز كفاءة الإجراءات القضائية، وتطوير الخدمات الرقمية؛ بما يواكب النمو المتزايد في القضايا، ويرتقي بجودة الأداء داخل منظومة القضاء الإداري.

وقد استقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور علي بن أحمد الأحيدب، أمس (الأربعاء)، في المقر الرئيس لديوان المظالم بمدينة الرياض عدداً من المستفيدين الذين تقدموا بطلبات لقاء مباشر عبر الخدمة الرقمية المخصصة لذلك في بوابة ديوان المظالم، وذلك في إطار حرص الديوان على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات القضائية المقدمة لهم.

واستمع الدكتور الأحيدب إلى طلبات المستفيدين ومرئياتهم ومقترحاتهم بشكل مباشر، واطّلع على أبرز الملاحظات المتعلقة بالإجراءات والخدمات، موجهاً بسرعة استيفاء الطلبات ومعالجتها وفق ما تقضي به الأنظمة والاختصاصات القضائية، وبما يضمن تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية والنزاهة في العمل القضائي.

وأكد الأحيدب أهمية مضاعفة الجهود لمواكبة الزيادة المتنامية في أعداد الدعاوى الواردة إلى ديوان المظالم، مشدداً على ضرورة تعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة والتحول الرقمي في تحسين الأداء وتسريع إنجاز القضايا، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشار إلى أن تطوير منظومة القضاء الإداري يمثل أولوية مستمرة، وأن الاستفادة من الأدوات الرقمية والخدمات الإلكترونية، تسهم في تسهيل إجراءات التقاضي، وتحسين تجربة المستفيدين، بما يواكب مستهدفات التطوير الشامل في القطاع العدلي.

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات الدورية، التي يحرص رئيس ديوان المظالم على عقدها مع المستفيدين؛ بهدف الوقوف على احتياجاتهم بشكل مباشر، والاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم، بما يعزز مسارات التطوير المستمر، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.

كما تمثل مرئيات المستفيدين أحد الروافد المهمة في عملية التحسين والتطوير داخل منظومة ديوان المظالم، بما يسهم في دعم مستهدفات الريادة والارتقاء بجودة الخدمات القضائية والإدارية، وتعظيم الأثر الإيجابي على تجربة التقاضي.