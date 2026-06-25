سمو وزير الخارجية يلتقي وزير خارجية عُمان

البلاد (المنامة)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في المنامة اليوم، وزير خارجية سلطنة عمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي-الإيراني، وسبل دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعزز من مسيرة العمل الخليجي المشترك.
كما بحثا المستجدات الإقليمية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي-الإيراني، وسبل دعم الجهود الدبلوماسية لخفض التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.