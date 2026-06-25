السياسة

سمو وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1448 هـ      25 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (المنامة)
التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في المنامة اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية.
واستعرض الوزيران خلال اللقاء التطورات الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الاتفاق الأمريكي-الإيراني والتقدم المحرز في المفاوضات بينهما، وأهمية حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز دون قيود، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في غزة ولبنان.
حضر اللقاء، صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، ومدير عام مكتب سمو الوزير وليد بن عبدالحميد السماعيل، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
m.samy

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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