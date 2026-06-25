سمو وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الخليجي-الأمريكي في المنامة

البلاد (المنامة)
شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة البحرينية المنامة اليوم، في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة رؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الأستاذ جاسم البديوي، ومعالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو.
واستعرض الاجتماع العلاقات الإستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون بالولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة، ويعزز أطر الشراكة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وسبل تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
كما تناول الاجتماع المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية أن تأخذ أي مسارات أو ترتيبات تنشأ عنها مصالح دول المجلس وأمنها في الاعتبار، وأن تسهم في إرساء أمن المنطقة واستقرارها على أسس راسخة تقوم على احترام السيادة وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وبحث الاجتماع كذلك أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة عبر الممرات المائية في المنطقة، وفي مقدمتها مضيق هرمز، بصفته شريانًا حيويًا للاقتصاد الإقليمي والعالمي.
كما أكد الاجتماع حرص دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية شاملة تُفضي إلى أمن مستدام وازدهار مشترك لجميع دول وشعوب المنطقة.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.
واستعرض الاجتماع العلاقات الإستراتيجية التي تجمع دول مجلس التعاون بالولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق المصالح المتبادلة، ويعزز أطر الشراكة والتعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.
وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع على الساحة الإقليمية والتحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وسبل تكثيف التنسيق المشترك بين الجانبين، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.
كما تناول الاجتماع المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأهمية أن تأخذ أي مسارات أو ترتيبات تنشأ عنها مصالح دول المجلس وأمنها في الاعتبار، وأن تسهم في إرساء أمن المنطقة واستقرارها على أسس راسخة تقوم على احترام السيادة وحُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وبحث الاجتماع كذلك أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة عبر الممرات المائية في المنطقة، وفي مقدمتها مضيق هرمز، بصفته شريانًا حيويًا للاقتصاد الإقليمي والعالمي.
كما أكد الاجتماع حرص دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة التشاور والتنسيق المستمر إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودعم المساعي الرامية إلى التوصل إلى حلول سياسية شاملة تُفضي إلى أمن مستدام وازدهار مشترك لجميع دول وشعوب المنطقة.
حضر الاجتماع، صاحب السمو الأمير مصعب بن محمد الفرحان مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين نايف بن بندر السديري، والوزير المفوض بوزارة الخارجية الدكتورة منال رضوان.