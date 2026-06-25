انهيار مدرج في ملعب تدريبات منتخب السويد

انهار مدرج في ملعب التدريب الخاص بمنتخب السويد المشارك في بطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

سقط المدرج في ملعب «فريسكو» بالقرب من دالاس على منطقة تضم منصة إعلامية مؤقتة، لكن دون إصابة أحد بأذى، في ظل عدم إقامة حصة تدريبية في ذلك الوقت.

سقوط في الاتجاه الخاطئ

وقال المدير العام لمنتخب السويد، ستيفان بيترسون، لصحيفة «أفتونبلادت»: “كانوا يريدون هدم شيء ما، لكن يبدو أنه سقط في الاتجاه الخاطئ”.

وأضاف: “لحسن الحظ لم يصب أحد بأذًى، لقد فجروا شيئًا ما بشكل خاطئ”.

ولاحظ لاعبو منتخب السويد آثار انهيار المدرج أثناء وصولهم لخوض حصة تدريبية يوم الأربعاء، لكن المدير الفني للفريق جراهام بوتر، أكد أن ما حدث لم يؤثر على استعداد السويد لمواجهة اليابان في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.