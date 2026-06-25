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المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1448 هـ      25 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

واصل المنتخب الوطني مساء الثلاثاء تدريباته على ملعب Q2 بمدينة أوستن، استعدادًا لملاقاة منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقسّم المدير الفني جورجوس دونيس لاعبي “الأخضر” إلى مجموعتين؛ ضمت المجموعة الأولى، التي شارك لاعبوها بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب إسبانيا، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية في الصالة الرياضية والملعب.

وأجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية مساء اليوم الأربعاء، وطبّق المدير الفني خلالها الاستحواذ، أعقبها تمارين تكتيكية، واختُتمت الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ولم يشارك اللاعب حسان تمبكتي في الحصة التدريبية، فيما واصل الخضوع للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي، إثر شعوره بآلام في القدم بعد المباراة الماضية.

ويجري “الأخضر” تدريباته الرابعة مساء يوم غدٍ الأربعاء، بحصة تدريبية مغلقة على ملعب Q2 في مدينة أوستن.

وتغادر بعثة الأخضر مساء غدٍ إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس، استعدادًا لثالث مباريات الأخضر في المونديال.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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