المنتخب الوطني يواصل تحضيراته لمواجهة الرأس الأخضر في كأس العالم 2026

واصل المنتخب الوطني مساء الثلاثاء تدريباته على ملعب Q2 بمدينة أوستن، استعدادًا لملاقاة منتخب الرأس الأخضر، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقسّم المدير الفني جورجوس دونيس لاعبي “الأخضر” إلى مجموعتين؛ ضمت المجموعة الأولى، التي شارك لاعبوها بصفة أساسية في المباراة أمام منتخب إسبانيا، حيث اكتفوا بتمارين استرجاعية في الصالة الرياضية والملعب.

وأجرت المجموعة الأخرى حصة تدريبية مساء اليوم الأربعاء، وطبّق المدير الفني خلالها الاستحواذ، أعقبها تمارين تكتيكية، واختُتمت الحصة بمناورة على نصف مساحة الملعب.

ولم يشارك اللاعب حسان تمبكتي في الحصة التدريبية، فيما واصل الخضوع للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي، إثر شعوره بآلام في القدم بعد المباراة الماضية.

ويجري “الأخضر” تدريباته الرابعة مساء يوم غدٍ الأربعاء، بحصة تدريبية مغلقة على ملعب Q2 في مدينة أوستن.

وتغادر بعثة الأخضر مساء غدٍ إلى مدينة هيوستن في ولاية تكساس، استعدادًا لثالث مباريات الأخضر في المونديال.