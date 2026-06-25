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القيادة تهنئ” أبيلاردو دي لا إسبرييا” بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا

صحيفة البلادaccess_time10 / محرم / 1448 هـ      25 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (جدة)
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيد أبيلاردو دي لا إسبرييا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد أبيلاردو دي لا إسبرييا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.
وعبَّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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