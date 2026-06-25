القيادة تهنئ” أبيلاردو دي لا إسبرييا” بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في كولومبيا

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيد أبيلاردو دي لا إسبرييا، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كولومبيا.

وعبَّر سمو ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية كولومبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.