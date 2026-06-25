البديوي: الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بحث الأوضاع في المنطقة

البلاد (المنامة)
أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، أن الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، بحث العديد من الملفات وفي مقدمتها الأوضاع في المنطقة وسبل تعزيز أمنها واستقرارها، وجهود التهدئة والوساطة.
جاء ذلك خلال تصريحه بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة اليوم، برئاسة وزير الخارجية بمملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري- الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومشاركة معالي وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس.
وذكر الأمين العام، أن الاجتماع أكد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالحها ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد أن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع، بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس وأمريكا، استعرضوا عددًا من الملفات الإقليمية وتطوراتها وانعكاساتها على أمن دول المجلس والمنطقة، والجهود المبذولة في هذه الملفات.
جاء ذلك خلال تصريحه بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية بالمنامة اليوم، برئاسة وزير الخارجية بمملكة البحرين -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري- الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ومشاركة معالي وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وحضور أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس.
وذكر الأمين العام، أن الاجتماع أكد على أن أي تفاهمات أو ترتيبات مستقبلية يجب أن تتضمن متطلبات دول مجلس التعاون بما يحفظ مصالحها ويضمن أمنها واستقرارها، وأن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وأكد أن دول مجلس التعاون رحبت خلال الاجتماع، بكل الجهود الدبلوماسية التي تسهم في خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وضمان أمن الممرات البحرية، بما في ذلك مضيق هرمز، وحرية الملاحة، واحترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق الأمن والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
وأشار إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول المجلس وأمريكا، استعرضوا عددًا من الملفات الإقليمية وتطوراتها وانعكاساتها على أمن دول المجلس والمنطقة، والجهود المبذولة في هذه الملفات.