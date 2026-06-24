الرياضة

ونديال 2026.. كرواتيا تحافظ على حظوظها .. وبنما تودع

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1448 هـ      24 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
أنعش منتخب كرواتيا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وحقق المنتخب الكرواتي انتصارا ثمينا وصعبا 1-صفر على منتخب بنما يوم الثلاثاء في الجولة الثانية بالمجموعة الـ12 من مرحلة المجموعات للمونديال.

غانا تخطف الفوز من بنما في اللحظات القاتلةوتقمص أنتي بوديمير دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله الهدف الوحيد للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 54، فيما عجز لاعبو منتخب بنما عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ليحقق المنتخب الأوروبي انتصاره الأول في المونديال الحالي.

وحصل منتخب كرواتيا على أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، في حين بقي منتخب بنما في ذيل الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة رسميا.

رفض استئناف بارتي.. وغيابه عن مباراة بنماويتصدر منتخب انجلترا الترتيب برصيد 4 نقاط، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه منتخب غانا، المتساوي معه في ذات الرصيد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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