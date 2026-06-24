وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية قيرغيزستان

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية جمهورية قيرغيزستان جينبيك كولوباييف.
وفي مستهل الاتصال، هنأ سمو الأمير فيصل بن فرحان، الوزير كولوباييف بمناسبة انتخاب جمهورية قيرغيزستان عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 ـ 2028، معربًا سموه عن تطلعه إلى إسهام قيرغيزستان في دعم جهود المجلس الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
وفي مستهل الاتصال، هنأ سمو الأمير فيصل بن فرحان، الوزير كولوباييف بمناسبة انتخاب جمهورية قيرغيزستان عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 ـ 2028، معربًا سموه عن تطلعه إلى إسهام قيرغيزستان في دعم جهود المجلس الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.