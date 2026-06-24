السياسة

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية جمهورية قيرغيزستان

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1448 هـ      24 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد (الرياض)
أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا، بوزير خارجية جمهورية قيرغيزستان جينبيك كولوباييف.
وفي مستهل الاتصال، هنأ سمو الأمير فيصل بن فرحان، الوزير كولوباييف بمناسبة انتخاب جمهورية قيرغيزستان عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027 ـ 2028، معربًا سموه عن تطلعه إلى إسهام قيرغيزستان في دعم جهود المجلس الرامية إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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