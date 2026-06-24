هنأت الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ بذكرى «اليوم الوطني».. القيادة تعزي أمير قطر في ضحايا الانفجار

البلاد (جدة)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إثر الانفجار الذي وقع في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال الملك سلمان:”علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية في دولة قطر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة قطر الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب دولة قطر من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إثر الانفجار الذي وقع في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال سمو ولي العهد:” تلقيت نبأ الانفجار الذي وقع في أحد مصانع منطقة رأس لفان الصناعية في دولة قطر، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأعرب لسموكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله- تعالى- الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين. إنه سميع مجيب”.

من جهة ثانية، بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق غيوم، الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دوقية لكسمبورغ الكبرى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لصاحب السمو الملكي الدوق غيوم، الدوق الأكبر لدوقية لكسمبورغ الكبرى، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دوقية لكسمبورغ الكبرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.