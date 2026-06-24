مونديال 2026.. كولومبيا تعبر الكونغو وتتأهل لدور الـ 32

حسمت كولومبيا تأهلها إلى دور 32 في كأس العالم لكرة القدم قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، بعد فوزها 1-صفر على جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة 11 اليوم الأربعاء، إذ سجل دانييل مونوز هدفا بعد معاناة المنتخب القادم من أميركا الجنوبية في أغلب فترات المباراة.

ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين، وضمنت تأهلها إلى مرحلة خروج المغلوب قبل مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد البرتغال، التي فازت 5-صفر على أوزبكستان، الثلاثاء. وظلت جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة، وستحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد أوزبكستان للحفاظ على آمالها في التأهل.

سيطرت كولومبيا على الكرة وصنعت الفرص الأفضل طوال المباراة، لكن حارس المرمى ليونيل مباسي أحبط محاولاتها، وقام بسلسلة من التصديات لإيقاف محاولات خاميس رودريغيز ولويس دياز وجون أرياس.

وجاء الهدف الأول أخيراً في الدقيقة 76 عندما وصلت تمريرة خوان فرناندو كينتيرو إلى مونوز الذي انطلق داخل منطقة الجزاء، وأطلق المدافع تسديدة منخفضة غيرت اتجاهها واستقرت في شباك مباسي.