مونديال 2026.. كولومبيا تعبر الكونغو وتتأهل لدور الـ 32

البلاد (جدة)
حسمت كولومبيا تأهلها إلى دور 32 في كأس العالم لكرة القدم قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات، بعد فوزها 1-صفر على جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة 11 اليوم الأربعاء، إذ سجل دانييل مونوز هدفا بعد معاناة المنتخب القادم من أميركا الجنوبية في أغلب فترات المباراة.
ورفعت كولومبيا رصيدها إلى ست نقاط من مباراتين، وضمنت تأهلها إلى مرحلة خروج المغلوب قبل مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد البرتغال، التي فازت 5-صفر على أوزبكستان، الثلاثاء. وظلت جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة، وستحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية ضد أوزبكستان للحفاظ على آمالها في التأهل.
وجاء الهدف الأول أخيراً في الدقيقة 76 عندما وصلت تمريرة خوان فرناندو كينتيرو إلى مونوز الذي انطلق داخل منطقة الجزاء، وأطلق المدافع تسديدة منخفضة غيرت اتجاهها واستقرت في شباك مباسي.
ملخص مباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية | دور المجموعات – كأس العالم FIFA 2026™
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 24, 2026