الذهب يهبط 2% مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب أمس، بأكثر من اثنين بالمئة بضغط من ارتفاع الدولار، وسط توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة هذا العام، في وقت يقيم فيه المستثمرون المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.2% إلى 4099.84 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس اثنين بالمئة إلى 4117.70 دولار.

برنامج ريادة الأعمال الصناعية

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية برنامج ريادة الأعمال الصناعية بالتعاون مع الشركة السعودية للمأكولات الخفيفة المحدودة “بيبسيكو”؛ وذلك بهدف تأهيل رواد الأعمال وتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى مشروعات صناعية ذات قيمة مضافة، بما يدعم نمو واستدامة القطاع الصناعي بالمملكة، ويعزز تنافسيته إقليميًّا وعالميًّا. ويركز البرنامج على دعم المشاريع الريادية، وتحفيز ريادة الأعمال الصناعية في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

غرفة تبوك تستعرض أبرز التحديات

أنهت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، مناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وذلك خلال ورشة عمل هدفت إلى رصد أبرز المعوقات التشغيلية والاستثمارية والتنظيمية التي تواجه قطاع الأعمال، ودعم بيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز استدامتها ونموها.