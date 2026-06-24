منشآت تعزز مهارات 33 شركة بالذكاء الاصطناعي

البلاد(الرياض )

احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بتخريج 33 شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي، ضمن الدفعة الأولى من برنامج حاضنة الذكاء الاصطناعي، وذلك في مركز دعم المنشآت بمدينة الرياض، بالشراكة مع أكثر من 20 جهة داعمة من القطاعين العام والخاص؛ بهدف دعم وتعزيز الشركات المحلية في قطاع الذكاء الاصطناعي، من خلال تشجيع الابتكار وتبني الحلول التقنية المتقدمة، إضافة إلى المساهمة في توطين التقنية وزيادة المحتوى المحلي بشكل مستدام. ويأتي البرنامج بوصفه احتضانًا متقدمًا يركز على المشاريع القائمة على الذكاء الاصطناعي، ضمن شراكة إستراتيجية مع البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات (NTDP)؛ حيث يستهدف دعم تطوير منتجات المشاريع ونموها في السوق، عبر حزمة من الخدمات والمزايا التي تشمل مساحات العمل، ومرافق الاحتضان، والوجود ضمن نخبة من الخبراء والمتخصصين في التقنية. وقدمت”منشآت” للمستفيدين حزمة من الخدمات والمبادرات التطويرية التي ركزت على تنمية قدراتهم الريادية، شملت الحصول على مقعد في منتج “MVPLab” —أحد منتجات برنامج تنمية قطاع تقنية المعلومات— بقيمة تصل إلى 150,000 ريال، إضافة إلى خدمات استضافة سحابية مجانية، ورُخص أدوات وتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة، وذلك طوال فترة البرنامج الذي امتد ستة أشهر وشمل عدة مراحل بدءًا من الفكرة حتى الدخول إلى السوق، حيث تضمنت تقييم احتياج الشركات وجاهزيتها، ودعم المستفيدين في تطوير الحلول والمنتجات التقنية، وربطهم بالجهات الممكنة والشركاء المحتملين، إلى جانب عقد عدة ورش عمل وجلسات إرشادية وتدريبية واستشارات متخصصة.

وشملت الشركات المحتضَنة في البرنامج ثمانية قطاعات متنوعة، تضمنت حلول المؤسسات والتشغيل، والصحة، والتراث والثقافة والسياحة، والتقنية المالية والتداول، والبنية التحتية واللوجستية، وتمكين ريادة الأعمال، والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى التعليم والتطوير.

وعرضت الشركات المحتضَنة في الحفل نماذج أعمالها وعروضها الاستثمارية أمام المستثمرين والجهات الداعمة، وشهد الحفل معرضًا مصاحبًا استعرضت فيه الشركات منتجاتها وخدماتها.

وتواصل”منشآت” من خلال مركز الابتكار تقديم برامج داعمة للشركات التقنية الناشئة وقطاع الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تمكين الشركات الناشئة من النمو والاستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.