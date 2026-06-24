مذكرة تفاهم إستراتيجية بين ” صلة” وشركة Peris Costumes Group،

البلاد (الرياض)

أعلنت شركة صلة عن توقيع مذكره إحدى أكبر بيوت الأزياء والملابس الإنتاجية في العالم، وذلك بهدف رفع جودة الأزياء والملابس المستخدمة في الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية والترفيهية، ودعم منظومة الإنتاج المحلي من خلال نقل الخبرات العالمية وتدريب الكفاءات السعودية المتخصصة.

وتأتي هذه الاتفاقيه في إطار توجه صلة إلى بناء منظومة إنتاج أكثر احترافية وتكاملًا، قادرة على مواكبة النمو المتسارع الذي تشهده صناعة الترفيه والإنتاج المرئي في المملكة والمنطقة، من خلال توفير حلول متقدمة في تصميم وتنفيذ وتأجير الأزياء، وإدارة الملابس، وتجهيزات الشخصيات والكومبارس، بما يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وبموجب هذه الاتفاقيه، ستعمل صلة وPeris على تطوير خدمات متخصصة في مجال الأزياء الإنتاجية، تشمل توفير مخزون واسع من الملابس التاريخية والمعاصرة، ودعم فرق التصميم والإنتاج، وتقديم حلول عملية للمشاريع الكبرى التي تتطلب تجهيز أعداد كبيرة من الشخصيات والمجاميع، إضافة إلى الاستفادة من خبرات Peris في الورش المتخصصة، مثل التفصيل، الجلود، الأحذية، الإكسسوارات، المجوهرات، والخدمات اللوجستية المرتبطة بإدارة الأزياء.

كما تتضمن الاتفاقيه إطلاق برامج تدريب وتأهيل تستهدف المواهب السعودية في مجالات تصميم الأزياء، إدارة الملابس، التفصيل، تجهيز الشخصيات، تنظيم المخزون، واستمرارية الأزياء أثناء التصوير، بما يسهم في خلق مسارات مهنية جديدة داخل قطاع الإنتاج، ورفع جاهزية الكوادر الوطنية للعمل في مشاريع محلية وإقليمية وعالمية.

وستركز الاتفاقيه أيضًا على نقل المعرفة والخبرات العملية إلى السوق السعودي، من خلال ورش عمل، برامج تدريبية، مبادرات تطوير مهني، ومشاريع تطبيقية مشتركة، بما يعزز حضور المملكة كمركز إقليمي لصناعة الإنتاج والترفيه، ويدعم قدرة الشركات المحلية على تنفيذ مشاريع ذات جودة عالية وبتنافسية عالمية.

وقال الأستاذ عدنان كيال – الرئيس التنفيذي للفعاليات في شركة صلة:

“تمثل هذه الاتفاقيه خطوة مهمة في تطوير البنية الإنتاجية في المملكة والمنطقة. فالأزياء ليست عنصرًا جماليًا فقط، بل جزء أساسي من بناء العالم الدرامي، وتكوين الشخصيات، ورفع القيمة الإنتاجية للعمل. ومن خلال تفاهمنا مع Peris، نهدف إلى تمكين المواهب السعودية، وتوفير خبرات عالمية، ورفع مستوى التنفيذ في الإنتاجات المحلية والإقليمية.”

من جانبه، قال السيد خافيير توليدو – الرئيس التنفيذي في Peris Costumes Group:

“نحن سعداء بهذه الاتفاقيه مع صلة، ونتطلع إلى المساهمة في نمو قطاع الإنتاج والترفيه في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط. خبرتنا الممتدة عالميًا في الأزياء والملابس الإنتاجية ستتيح لنا العمل مع المواهب المحلية وتقديم حلول متكاملة تدعم جودة المشاريع وتحافظ على الرؤية الإبداعية لصنّاعها.”

وتؤكد هذه الاتفاقيه التزام صلة بتطوير قطاع الترفيه والإنتاج المرئي، والعمل مع شركاء عالميين لنقل المعرفة، وتأسيس بنية احترافية مستدامة، تسهم في إعداد جيل سعودي مؤهل وقادر على قيادة مستقبل الصناعة في المملكة والمنطقة.