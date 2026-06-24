المحليات

انطلاق معرض مستقبل الإعلام في فبراير 2027

صحيفة البلادaccess_time9 / محرم / 1448 هـ      24 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

يحظى معرض مستقبل الإعلام (FOMEX 2027)، الذي ينطلق في الرياض خلال الفترة من 1 إلى 3 فبراير 2027، ضمن فعاليات المنتدى السعودي للإعلام، باهتمام دولي واسع، بعد تلقيه أكثر من 500 طلب مشاركة من شركات محلية وعالمية تتطلع لعرض أحدث تقنياتها في مجالات الإعلام والاتصال.
ويُعد المعرض منصة إقليمية رائدة تجمع كبرى المؤسسات الإعلامية والتقنية ورواد الابتكار وصناع المحتوى، مستعرضًا أحدث التطورات في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وتقنيات الإنتاج والبث.

ويأتي هذا الزخم امتدادًا للنجاح اللافت للنسخة السابقة التي سجلت حضورًا تجاوز 65 ألف زائر وشاركت فيها 200 شركة من 50 دولة، محققة رقمًا عالميًا بشهادة موسوعة غينيس.
وأكد رئيس المنتدى السعودي للإعلام محمد بن فهد الحارثي، أن الإقبال الكبير يعكس مكانة المملكة المتنامية في صناعة الإعلام والتقنية، مشيرًا إلى أن المنتدى والمعرض أصبحا محطة دولية تجمع قادة القطاع لاستشراف مستقبل الصناعة وتعزيز فرص الاستثمار.
ومن المتوقع أن تستقطب نسخة 2027 حضورًا واسعًا من الخبراء والمتخصصين، مع مشاركة شركات عالمية في الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وتقنيات البث والإنتاج، إلى جانب إطلاقات تقنية وشراكات جديدة تسهم في رسم ملامح مستقبل الإعلام، وترسّخ موقع الرياض مركزًا إقليميًا للابتكار الإعلامي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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