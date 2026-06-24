الهيئة السعودية للبحر الأحمر توسع منظومة تراخيص تأجير اليخوت

البلاد (الرياض)

أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر ترخيص منشأة تأجير يخوت لشركة ألف وسبعمائة وستون المحدودة، ضمن جهودها المستمرة لبناء قطاع سياحي ساحلي أكثر تنظيمًا وموثوقية، ورفع جاهزية الأنشطة البحرية والملاحية في البحر الأحمر، بما يضمن جودة الخدمات، وحماية البيئة البحرية، وتمكين نمو الاستثمارات المتخصصة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويمثل الترخيص خطوة إضافية في مسار تنظيم نشاط تأجير اليخوت، وتوسيع نطاق الخدمات السياحية البحرية المقدمة في المملكة، من خلال إطار تنظيمي يوازن بين تمكين المستثمرين والمشغلين، ورفع مستويات الامتثال، وتعزيز معايير السلامة والاستدامة في الأنشطة البحرية.

وتعمل الهيئة، وفق اختصاصاتها، على تنظيم الأنشطة البحرية والملاحية السياحية، وإصدار التراخيص والتصاريح اللازمة لها، إلى جانب وضع الضوابط والقواعد والمعايير المنظمة للمراسي البحرية السياحية وتطويرها وتنميتها، وتشجيع الاستثمار في الأنشطة البحرية والملاحية، بما يسهم في تهيئة بيئة جاذبة للمشغلين والممارسين، ويعزز نمو القطاع وفق أسس واضحة وفعالة.

وتمنح الهيئة تراخيص منشآت تأجير اليخوت بعد استكمال إجراءات التحقق من استيفاء المتطلبات التنظيمية المعتمدة، بما يشمل الالتزام باشتراطات الهيئة، والتأكد من صلاحية اليخوت للملاحة، وتطبيق متطلبات الأمن والسلامة وحماية البيئة، وفق الأنظمة المحلية والمعايير المعتمدة.

وتسهم هذه التراخيص في رفع كفاءة نشاط تأجير اليخوت، وتعزيز موثوقية الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوسيع الخيارات المتاحة ضمن التجارب السياحية البحرية، إضافة إلى دعم جذب الاستثمارات، وإيجاد فرص وظيفية نوعية، وترسيخ ممارسات أكثر استدامة في التعامل مع البيئة البحرية وحمايتها.

وبهذا الترخيص، يرتفع إجمالي عدد التراخيص التي منحتها الهيئة لمنشآت تأجير اليخوت في المملكة إلى 9 تراخيص حتى الربع الثاني من عام 2026م، بما يعكس مواصلة الهيئة تطوير قطاع السياحة الساحلية والبحرية في البحر الأحمر، والارتقاء بجودة خدماته، وتعزيز نضجه التنظيمي على نحو يدعم استدامته وتنافسيته.