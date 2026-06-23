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يقيس المؤشرات الحيوية عبر كاميرا.. الغذاء والدواء: منح إذن تسويق لتطبيق طبي بالذكاء الاصطناعي

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1448 هـ      23 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد(الرياض)
منحت الهيئة العامة للغذاء والدواء إذن التسويق لتطبيق رقمي طبي، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتيح قياس معدل ضربات القلب وتشبّع الأكسجين وضغط الدم عبر كاميرا الأجهزة الذكية. ويُعد هذا القرار الأول من نوعه على مستوى الجهات التنظيمية، بعد أن خضع التطبيق لتقييم شامل، شمل مراجعة الملفات الفنية والأدلة السريرية؛ للتحقق من سلامته وأدائه.
ويعتمد التطبيق على تقنية التصوير الضوئي عن بُعد (rPPG) وخوارزميات متقدمة لتحليل المؤشرات الحيوية من خلال مقطع فيديو قصير للوجه، مع اشتراط معايرة ضغط الدم باستخدام جهاز طبي معتمد. وأكدت الهيئة أن التطبيق لا يُستخدم كأداة تشخيصية مستقلة ولا للحالات الطارئة أو الحرجة.
يأتي هذا الإنجاز ثمرة تعاون بين الهيئة ووزارة الصحة ممثلة بمستشفى صحة الافتراضي، حيث تقدمت به شركة كندية متخصصة، وخضع للتجربة ضمن البيئة التنظيمية التجريبية (Sandbox) قبل استكمال متطلبات التقييم، وإجراء دراسة سريرية داخل المملكة.
ويجسد القرار توجه الهيئة نحو دعم الابتكار في الصحة الرقمية، وتعزيز إدخال التقنيات الحديثة بشكل آمن ومنظم، بالتزامن مع عام الذكاء الاصطناعي 2026، بما ينسجم مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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