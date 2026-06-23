وزير الخارجية يبحث التطورات مع نظرائه في عدة دول

البلاد (عمّان)

وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس (الاثنين)، إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان، وذلك لحضور اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ 165، ولعقد عدد من اللقاءات الثنائية على هامش الاجتماع لتعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما جرى مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية، بما فيها الترحيب بالاتفاق بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدين أهمية خفض التصعيد وتهيئة الأجواء لاتفاق شامل يعزز أمن واستقرار المنطقة.

والتقى وزير الخارجية، في عمّان، كل من وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد حسن الشيباني، ووزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد عطّاف، ووزير الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية السودان محي الدين سالم أحمد إبراهيم، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك -كلاً على حده- وذلك على هامش اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة الـ165.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وبحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة بشأنها.

كما تلقى الأمير فيصل بن فرحان، اتصالًا هاتفيًّا من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.

وجرى خلال الاتصال استعراض آخر المستجدات المتعلقة بجهود الوساطة الدبلوماسية في ظل مذكرة التفاهم الموقّعة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء العمليات العسكرية، والتأكيد على دعم الجانبين للمسار التفاوضي، وتطلعهما إلى أن يفضي ذلك لاتفاق دائم يعزز أمن واستقرار المنطقة.