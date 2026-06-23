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نائب أمير مكة يدشن الحملة الوطنية «الولاء والانتماء»

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1448 هـ      23 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)
دشّن صاحب السمو الملكي سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، في مقر الإمارة بجدة، الحملة الوطنية “الولاء والانتماء”، التي تنفذها الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية، وذلك بحضور المدير العام للإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بوزارة الداخلية الشيخ الدكتور عبدالله بن حمد السعدان. وأكد سموه أهمية تعزيز اللحمة الوطنية وتنفيذ البرامج النوعية، التي من شأنها توحيد الكلمة، لافتًا إلى أن مثل هذه البرامج تسهم- بعد توفيق الله- في تحصين المجتمع.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن أهداف الحملة وبرامجها التوعوية، التي تهدف إلى تعزيز الأمن الفكري والمسؤولية الوطنية عبر حزمة من المحاضرات واللقاءات التوعوية.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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