مونديال 2026… فرنسا تتغلب على العراق وتتأهل لدور الـ 32

لحق منتخب فرنسا بركب المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026 عقب فوزه 3 – صفر على العراق صباح الثلاثاء في مباراة تأخر شوطها الثاني لمدة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

تقدمت فرنسا عبر كيليان مبابي في الدقيقة 14، وبعد ذلك تأجل انطلاق الشوط الثاني للقاء لمدة ساعتين عن موعده المحدد، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة، لتصبح هذه هي أول حالة توقف لمباراة في المونديال الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعاد مبابي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54 ليتساوى مع ميروسلاف كلوزه ثاني هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 16 هدفاً، وبفارق هدفين عن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر.

وتكفل عثمان ديمبيلي بتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي، مسجلاً هدفه الأول مع الفريق في النسخة الحالية للمونديا

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 6 نقاط في الصدارة، ويضمن تأهله لدور الـ32 في البطولة، في حين بقي منتخب العراق في المركز الرابع بلا رصيد.