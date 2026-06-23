الرياضة

مونديال 2026… فرنسا تتغلب على العراق وتتأهل لدور الـ 32

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1448 هـ      23 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

لحق منتخب فرنسا بركب المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم 2026 عقب فوزه 3 – صفر على العراق صباح الثلاثاء في مباراة تأخر شوطها الثاني لمدة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

تقدمت فرنسا عبر كيليان مبابي في الدقيقة 14، وبعد ذلك تأجل انطلاق الشوط الثاني للقاء لمدة ساعتين عن موعده المحدد، بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على ملعب المباراة، لتصبح هذه هي أول حالة توقف لمباراة في المونديال الحالي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وعاد مبابي لتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 54 ليتساوى مع ميروسلاف كلوزه ثاني هدافي كأس العالم عبر التاريخ برصيد 16 هدفاً، وبفارق هدفين عن الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي المتصدر.

 وتكفل عثمان ديمبيلي بتسجيل الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي، مسجلاً هدفه الأول مع الفريق في النسخة الحالية للمونديا

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب فرنسا إلى 6 نقاط في الصدارة، ويضمن تأهله لدور الـ32 في البطولة، في حين بقي منتخب العراق في المركز الرابع بلا رصيد.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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