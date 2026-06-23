مونديال 2026.. ريمونتادا منتخب الجزائر أمام الأردن تحيي آماله في التأهل

البلاد (جدة)

أنعش المنتخب الجزائري آماله في التأهل لدور 32، عقب انتصاره بهدفين لهدف على الأردن، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الثلاثاء، على أرضية ملعب ليفاي، في مدينة سانتا كلارا، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات نهائيات كأس العالم الولايات المتحدة الأمريكية كندا المكسيك 2026.

افتتح المنتخب الأردني التهديف في الدقيقة 36 عن طريق اللاعب نزار الرشدان، ليضع النشامى في المقدمة ويربك حسابات المدرب بيتكوفيتش ولاعبيه الذين كانوا يطمحون إلى افتتاح التسجيل أولا، وجاء هذا الهدف ليزيد من صعوبة مهمة المنتخب المنافس، خصوصا أن الهزيمة الثانية قد تعقد فرصه في المنافسة على التأهل ضمن أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث، مما يرفع من أهمية العودة في النتيجة وتدارك الموقف قبل فوات الأوان.

حاول المنتخب الجزائري إدراك التعادل خلال ما تبقى من دقائق الشوط الأول، دون جدوى، في ظل تسرع لاعبيه في اللمسة الأخيرة.

وعدل المنتخب الجزائري النتيجة في الشوط الثاني عن طريق اللاعب نذير بن بوعلي في الدقيقة 69، معيدا المباراة إلى نقطة البداية ومشعلا الصراع من جديد بين الطرفين، حيث أصبح كل منتخب يبحث عن هدف الانتصار الذي سيضمن له مكانا في سباق التأهل إلى الدور الموالي قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وأضاف أبناء المدرب بيتكوفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 82 عن طريق اللاعب أمين غويري.

وفيما يلي ترتيب المجموعة العاشرة:

1- الأرجنتين: 6 نقاط

2- النمسا: 3 نقاط

3- الجزائر: 3 نقاط

4- الأردن: 0 نقطة