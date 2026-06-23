مونديال 2026… النرويج تفوز على السنغال وتعبر إلى دور الـ32

أصبح منتخب النرويج سادس المتأهلين لدور الـ32 ببطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في أميركا والمكسيك وكندا؛ بعدما حقق انتصارًا مثيرًا 3-2 على منتخب السنغال في الجولة الثانية بالمجموعة التاسعة من مرحلة المجموعات للبطولة.

بادر ماركوس بيدرسن بالتسجيل لمصلحة النرويج في الدقيقة 43، قبل أن يضيف إرلينغ هالاند الهدف الثاني في الدقيقة 48، مواصلا هوايته في هز الشباك للمباراة الثانية على التوالي في المونديال.

وقلص اسماعيلا سار الفارق بتسجيله الهدف الأول للسنغال في الدقيقة 53، غير أن هالاند عاد للتسجيل مرة أخرى، بإحرازه الهدف الثالث للنرويج في الدقيقة 58.

ووصل هالاند إلى 4 أهداف مع منتخب النرويج في النسخة الحالية للبطولة، بعدما سجل ثنائية أيضا خلال فوز فريقه 4-1 على منتخب العراق في الجولة الافتتاحية.

وعادت المباراة للاشتعال مرة أخرى، عقب تسجيل سار الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحاول منتخب “أسود التيرانغا” خطف هدف التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.

بهذا الفوز، رفع منتخب النرويج رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف منتخب فرنسا المتصدر، ليصعدا سويا للأدوار الإقصائية في المسابقة، قبل مباراتهما في الجولة المقبلة.

في المقابل، بقي منتخب السنغال في المركز الثالث بلا رصيد، بفارق الأهداف أمام منتخب العراق، صاحب المركز الرابع، قبل مباراتهما المرتقبة في الجولة الأخيرة، حيث يسعى كل منهما لحصد النقاط الثلاث من أجل خطف المركز الثالث، والإبقاء على الآمال في التأهل لمرحلة خروج المغلوب من خلال التواجد ضمن أفضل 8 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الـ12 بالدور الأول.