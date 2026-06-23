مونديال 2026.. البرتغال تقسو على أوزباكستان بخماسية

البلاد (جدة)
حقق منتخب البرتغال فوزا كبيرا على نظيره منتخب أوزبكستان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب آر جي في مدينة هيوستن، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.
ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول والثالث للبرتغال في الدقائق 6 و39، فيما جاء الهدف الثاني عبر نونو مينديز في الدقيقة 17.
وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 6 نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم، كما أصبح هداف البرتغال التاريخي في كأس العالم برصيد 10 أهداف.
وسجل منتخب أوزبكستان هدفا في الدقيقة 29 ولكن تم الغاؤه بعد العودة لتقنية الفار.
في الشوط الثاني، أضاف البرتغال الهدف الرابع في الدقيقة 60 عبر عبداللي نيماتوف، فيما نجح رفائيل لياو في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 87.
بهذه النتيجة، يحتل منتخب البرتغال صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن كولومبيا الوصيف، فيما يحتل أوزبكستان المركز الأخير بدون رصيد.
وتعرض المنتخب البرتغالي لتعثر مفاجئ في الجولة الأولى، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، هذا التعادل فجّر موجة من الانتقادات الحادة والهجوم الجماهيري والإعلامي الواسع على الأسطورة كريستيانو رونالدو.
#البلاد | #كأس_العالم#كريستيانو_رونالد يسجل الهدف الأول لصالح المنتخب البرتغالي في الدقيقة 6#البرتغال 1 × 0 #أوزبكستان#صحيفة_البلاد | #البرتغال_أوزبكستان | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/b7hE3mQJDK
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 23, 2026
نونو مينديش يسجل الهدف الثاني للبرتغال في الدقيقة 16#البرتغال 2 × 0 #أوزبكستان#صحيفة_البلاد | #البرتغال_أوزبكستان | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/gO2yYvA7lS
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 23, 2026
#البلاد | #كأس_العالم#كريستيانو_رونالدو يسجل الثنائية ويمنح البرتغال الهدف الثالث في الدقيقة 39#البرتغال 3 × 0 #أوزبكستان#صحيفة_البلاد | #البرتغال_أوزبكستان | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar pic.twitter.com/Iy2TMd3Fak
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 23, 2026
حارس أوزبكستان نعماتوف يسجّل بالخطأ في مرمى منتخب بلاده ويمنح البرتغال الهدف الرابع#البرتغال 4 × 0 #أوزبكستان#صحيفة_البلاد | #البرتغال_أوزبكستان | #مونديال2026 | #كأس_العالم2026 | #FIFAWorldCup@FIFAWorldCup | @fifaworldcup_ar…
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) June 23, 2026