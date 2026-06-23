مونديال 2026.. البرتغال تقسو على أوزباكستان بخماسية

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 6 نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم، كما أصبح هداف البرتغال التاريخي في كأس العالم برصيد 10 أهداف. وسجل منتخب أوزبكستان هدفا في الدقيقة 29 ولكن تم الغاؤه بعد العودة لتقنية الفار. في الشوط الثاني، أضاف البرتغال الهدف الرابع في الدقيقة 60 عبر عبداللي نيماتوف، فيما نجح رفائيل لياو في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 87. بهذه النتيجة، يحتل منتخب البرتغال صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن كولومبيا الوصيف، فيما يحتل أوزبكستان المركز الأخير بدون رصيد. وتعرض المنتخب البرتغالي لتعثر مفاجئ في الجولة الأولى، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، هذا التعادل فجّر موجة من الانتقادات الحادة والهجوم الجماهيري والإعلامي الواسع على الأسطورة كريستيانو رونالدو.