الرياضة

مونديال 2026.. البرتغال تقسو على أوزباكستان بخماسية

صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1448 هـ      23 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

حقق منتخب البرتغال فوزا كبيرا على نظيره منتخب أوزبكستان بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب آر جي في مدينة هيوستن، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الأول والثالث للبرتغال في الدقائق 6 و39، فيما جاء الهدف الثاني عبر نونو مينديز في الدقيقة 17.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل في 6 نسخ مختلفة من بطولات كأس العالم، كما أصبح هداف البرتغال التاريخي في كأس العالم برصيد 10 أهداف.

وسجل منتخب أوزبكستان هدفا في الدقيقة 29 ولكن تم الغاؤه بعد العودة لتقنية الفار.

في الشوط الثاني، أضاف البرتغال الهدف الرابع في الدقيقة 60 عبر عبداللي نيماتوف، فيما نجح رفائيل لياو في تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة، يحتل منتخب البرتغال صدارة مجموعته برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة عن كولومبيا الوصيف، فيما يحتل أوزبكستان المركز الأخير بدون رصيد.

وتعرض المنتخب البرتغالي لتعثر مفاجئ في الجولة الأولى، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام منتخب الكونغو الديمقراطية، هذا التعادل فجّر موجة من الانتقادات الحادة والهجوم الجماهيري والإعلامي الواسع على الأسطورة كريستيانو رونالدو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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