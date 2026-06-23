الإقتصاد

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صحيفة البلادaccess_time8 / محرم / 1448 هـ      23 يونيو 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط أمس مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، حيث انخفض خام برنت 1.90% إلى 79.04 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولار للبرميل. ويتابع المستثمرون التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مستويات العرض والطلب في أسواق الطاقة.

تحديث النظام
اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تحديث النظام الأساسي لمركز التحكيم الهندسي السعودي، في خطوة تعكس جهود الهيئة في تطوير المنظومة الهندسية، وتعزيز كفاءة الخدمات والممارسات المهنية، بما يسهم في رفع موثوقية التعاملات الهندسية ودعم جودة المشاريع. يأتي تحديث النظام الأساسي للمركز بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، ليشكّل كيانًا متخصصًا يعمل وفق إطار مؤسسي.

منصة قوى
نظّمت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، أمس، ورشة عمل بعنوان: “التعريف بمنصة قوى وخدماتها”، وذلك ضمن برامجها التوعوية الهادفة إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من الخدمات الرقمية المرتبطة بسوق العمل. واستهدفت الورشة ممثلي منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال والمهتمين بالموارد البشرية، حيث استعرضت أبرز الخدمات التي تقدمها منصة “قوى” .

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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