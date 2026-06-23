تراجع أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط أمس مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، حيث انخفض خام برنت 1.90% إلى 79.04 دولار للبرميل، فيما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76.53 دولار للبرميل. ويتابع المستثمرون التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على مستويات العرض والطلب في أسواق الطاقة.

تحديث النظام

اعتمد مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين تحديث النظام الأساسي لمركز التحكيم الهندسي السعودي، في خطوة تعكس جهود الهيئة في تطوير المنظومة الهندسية، وتعزيز كفاءة الخدمات والممارسات المهنية، بما يسهم في رفع موثوقية التعاملات الهندسية ودعم جودة المشاريع. يأتي تحديث النظام الأساسي للمركز بعد استكمال الإجراءات التنظيمية والقانونية اللازمة، ليشكّل كيانًا متخصصًا يعمل وفق إطار مؤسسي.

منصة قوى

نظّمت الغرفة التجارية بمنطقة تبوك، أمس، ورشة عمل بعنوان: “التعريف بمنصة قوى وخدماتها”، وذلك ضمن برامجها التوعوية الهادفة إلى تمكين منشآت القطاع الخاص من الاستفادة من الخدمات الرقمية المرتبطة بسوق العمل. واستهدفت الورشة ممثلي منشآت القطاع الخاص ورواد الأعمال والمهتمين بالموارد البشرية، حيث استعرضت أبرز الخدمات التي تقدمها منصة “قوى” .