مدفوعاً بنمو أنشطة التعدين والصناعة التحويلية.. ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 5% خلال 2025

البلاد( الرياض)

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، ارتفاع الرقم القياسي السنوي للإنتاج الصناعي في المملكة بنسبة 5.1% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، مدفوعًا بارتفاع أداء نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، إضافة إلى أنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها.

وأظهرت البيانات ارتفاع الرقم القياسي السنوي للأنشطة النفطية بنسبة 5.4% خلال عام 2025، فيما ارتفع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3% مقارنة بعام 2024.

وأوضحت الهيئة أن نشاط التعدين واستغلال المحاجر سجل ارتفاعًا بنسبة 5.8%، فيما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.9%، مدعومًا بارتفاع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7%، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.3%، إلى جانب نشاط صنع المنتجات الغذائية بنسبة 2.9%.

وأشارت إلى أن مؤشر الرقم القياسي السنوي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء سجل ارتفاعًا بنسبة 5.2%، فيما ارتفع مؤشر نشاط إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 10% مقارنة بعام 2024.