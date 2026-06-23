مدعومة بطلب متوقع يتجاوز 15 مليار ريال.. 18 فرصة استثمارية لتوطين الصناعات والخدمات المائية

البلاد (الرياض)

استعرضت الهيئة السعودية للمياه خلال مشاركتها في أعمال أسبوع المياه السعودي، 18 فرصة استثمارية واعدة لتوطين الصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع المياه، مدعومة بطلب متوقع يتجاوز 15 مليار ريال خلال الـ 5 سنوات القادمة. وتشمل الفرص الاستثمارية مجالات واعدة في الصناعات والخدمات المساندة للقطاع، بمتوسط عائد استثماري متوقع يصل إلى 12%، ومستهدفات تصديرية لعدد من الصناعات تتراوح بين 30% و50%، لتمكين المصانع الوطنية من التوسع في الأسواق المحلية والعالمية.

وتتناول الهيئة خلال مشاركتها في الأسبوع رؤيتها لمستقبل قطاع المياه عبر 6 جلسات حوارية، و3 عروض رئيسة، و3 ورش عمل متخصصة؛ لتنظيم قطاع المياه والأمن المائي، والاستثمار وتوطين سلاسل الإمداد، والابتكار والتحول الرقمي، واستدامة الموارد المائية.

كما تتضمّن المشاركة، توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع جهات حكومية وأكاديمية وبحثية وشركات متخصصة، بما يعزز منظومة البحث والتطوير والابتكار، ويدعم نقل المعرفة وتطوير التقنيات المائية، ويسهم في بناء القدرات الوطنية، وتوسيع الشراكات النوعية في قطاع المياه. وتُمثّل هذه الفرص ممكنًا رئيسًا لتطوير القاعدة الصناعية والخدمية للقطاع، من خلال نقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، وتمكين المصانع الوطنية، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد، وخلق وظائف نوعية للكفاءات الوطنية.