مدرب الجزائر: استحقَقنا الفوز على الأردن.. ولقاء النمسا مصيري

أكد فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، أن الفوز الذي حققه “محاربو الصحراء” على الأردن بنتيجة 2-1 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بكأس العالم 2026، منح فريقه ثقة كبيرة قبل المواجهة المرتقبة أمام النمسا في الجولة الأخيرة.

ونجح المنتخب الجزائري في العودة من التأخر بهدف خلال الشوط الأول ليقلب النتيجة لصالحه في الشوط الثاني، محققًا انتصارًا أبقى على حظوظه في المنافسة على بطاقة التأهل إلى دور الـ32، كما أنهى مشوار المنتخب الأردني في البطولة.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن فريقه قدم أداءً جيدًا بشكل عام خلال مباراتيه في البطولة حتى الآن، مشددًا على أن الفوز جاء عن جدارة.

وأضاف: “أعتقد أننا قدمنا مستوى جيدًا في المباراتين، وكنا نستحق الفوز اليوم. هذا الانتصار يمنحنا الكثير من الثقة والإيمان قبل المواجهة المقبلة”.

هفوةٌ دفاعيةٌ كلفت الجزائر

وأشار بيتكوفيتش إلى أن الهدف الذي استقبله فريقه في الشوط الأول جاء نتيجة خطأ دفاعي، بعدما نجح نزار الرشدان في منح الأردن التقدم قبل أن ينجح المنتخب الجزائري في الرد خلال النصف الثاني من اللقاء.

وأكد أن لاعبيه أظهروا شخصية قوية وقدرة على العودة في النتيجة رغم صعوبة المباراة.

وحرص مدرب الجزائر على الإشادة بالمنتخب الأردني، مؤكدًا أن “النشامى” قدموا مباراة قوية وكانوا منافسًا صعبًا طوال اللقاء.

وتابع: “الأردن منتخب مقاتل ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ويستحق التواجد في كأس العالم”.

مواجهة النمسا مصيرية

وبات المنتخب الجزائري يمتلك 3 نقاط في رصيده، متساويًا مع النمسا قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين في الجولة الأخيرة، بينما ضمن المنتخب الأرجنتيني التأهل إلى دور الـ32 بعد تصدره المجموعة برصيد 6 نقاط.

وأوضح بيتكوفيتش أن الهدف الأهم كان تحقيق الفوز والبقاء في دائرة المنافسة حتى الجولة الأخيرة.

وقال: “ما كان يهمنا هو الفوز بهذه المباراة وأن يبقى مصيرنا بين أيدينا. لم يُحسم أي شيء بعد، لكننا وضعنا أنفسنا في موقف جيد قبل الجولة الأخيرة”.