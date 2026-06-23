لتعزيز الأمن الغذائي ونزع الألغام.. مساعدات سعودية ممتدة من إفريقيا للشرق الأوسط

البلاد (عواصم)

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برامجه الإغاثية في عدد من الدول، ضمن جهود المملكة العربية السعودية لدعم الأمن الغذائي ومساندة الفئات الأكثر احتياجاً، والحد من آثار الأزمات الإنسانية حول العالم. ووزّع المركز 970 سلة غذائية في منطقة بوتيسكوم بولاية يوبي في نيجيريا، استفاد منها 5,820 فرداً، يمثلون 970 أسرة من النازحين والمتضررين، وذلك ضمن مشروع توزيع المساعدات الغذائية للعام 2026؛ بهدف دعم الأمن الغذائي، وتحسين الظروف المعيشية للأسر المحتاجة. وفي قطاع غزة، قدّم المركز دعماً غذائياً عاجلاً عبر المطبخ المركزي التابع له، حيث جرى توزيع 25,000 وجبة ساخنة على 25,000 مستفيد من الفئات الأكثر احتياجاً في وسط وجنوب القطاع، في إطار الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، والتخفيف من تداعيات الأوضاع الإنسانية الصعبة.

ودشّن المركز مشروع رعاية الأيتام في محافظة إدلب، مستفيداً منه 570 يتيماً ويتيمة دون سن العاشرة في مخيمات الشمال السوري. ويهدف المشروع إلى تحسين الأوضاع المعيشية والنفسية للأطفال من خلال الدعم المالي والأنشطة الترفيهية والنفسية، وتعزيز شعورهم بالأمان والاندماج الاجتماعي في مناطق حارم وسرمدا وبابسقا. أما في أفغانستان، فقد وزّع المركز 370 سلة غذائية في مديرية بنجاب بولاية باميان، استفاد منها 2,590 فرداً من العائدين والنازحين والأيتام، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ للعام 2026، في إطار دعم الجهود الإنسانية في البلاد.

وفي اليمن، واصل مشروع «مسام» لنزع الألغام جهوده، حيث نجح خلال أسبوع واحد في انتزاع 1,779 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة في عدة محافظات، ليرتفع إجمالي ما تم نزعه منذ بداية يونيو إلى 4,622 لغماً، وإلى 568,961 لغماً منذ انطلاق المشروع، في إطار حماية المدنيين وتأمين حياة آمنة في المناطق المتضررة.

وتعكس هذه المشاريع المتنوعة استمرار الدور الإنساني والإغاثي للمملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الاستقرار الإنساني في مناطق الأزمات حول العالم.