لبحث مسار التفاهم مع واشنطن.. بزشكيان يتوجه لباكستان بعد محادثات سويسرا

البلاد (طهران)

يتوجه الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى باكستان، اليوم (الثلاثاء)، في زيارة تأتي بعد أيام من اختتام الجولة الأولى من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في سويسرا، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة لمتابعة نتائج التفاهمات التي توصل إليها الطرفان.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن الزيارة تمثل “فرصة مهمة” لتبادل وجهات النظر بشأن المساعي الدبلوماسية الجارية عقب الاتفاق المؤقت بين طهران وواشنطن، في وقت تواصل فيه إسلام آباد لعب دور الوسيط إلى جانب قطر في تقريب المواقف بين الجانبين.

وأكدت مصادر متطابقة في إيران وباكستان أن بزشكيان سيصل إلى إسلام آباد في زيارة يرجح أن تستمر يوماً واحداً، حيث سيجري مباحثات مع المسؤولين الباكستانيين حول تطورات العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال مدير عام العلاقات العامة في الرئاسة الإيرانية حبيب عباسي إن الزيارة ستخصص لبحث آفاق توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين، إلى جانب مواصلة المشاورات السياسية بين طهران وإسلام آباد. كما ستتضمن مباحثات تتعلق بالدور الباكستاني في الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وتقدير طهران للجهود التي بذلتها إسلام آباد لإنجاح مسار الحوار. وتأتي الزيارة عقب انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي استضافتها سويسرا بوساطة باكستانية وقطرية، واستمرت نحو يوم ونصف، قبل أن يغادر كبار المسؤولين المشاركين إلى بلدانهم. ووفقاً لما أعلنه الوسطاء، فقد أسفرت المحادثات عن الاتفاق على خارطة طريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال ستين يوماً، بما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والفنية بين الجانبين.

ورغم انتهاء الجولة السياسية الأولى، فإن المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران ستتواصل في سويسرا طوال الأسبوع الجاري، بمشاركة خبراء وممثلين من البلدين، لبحث آليات تنفيذ التفاهمات ومتابعة التفاصيل الفنية المرتبطة بمذكرة التفاهم التي تشكل أساس المرحلة المقبلة من الحوار.

وتعكس زيارة بزشكيان إلى باكستان أهمية الدور الذي تلعبه إسلام آباد في دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التوترات الإقليمية، ودفع مسار المفاوضات الأميركية الإيرانية نحو اتفاق شامل ومستدام.