خصومات تصل إلى 60% على Amazon.sa خلال برايم داي عبر فئات الإلكترونيات و الجمال والأزياء والمنزل وأكثر

تسوّق بأقل أسعار الموسم على مئات الآلاف من المنتجات من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية مع توصيل سريع ومجاني في جميع أنحاء المملكة

البلاد (الرياض)

تنطلق عروض برايم داي على Amazon.sa خلال الفترة من 24 إلى 30 يونيو، لتمنح أعضاء برايم إمكانية الوصول إلى مئات الآلاف من العروض الحصرية بخصومات تصل إلى 60% عبر أكثر من 35 فئة متنوعة، تشمل الإلكترونيات، الجمال، الأزياء، المنزل، البقالة وغيرها، مع توصيل سريع ومجاني إلى مختلف مناطق المملكة.

أكبر حدث تسوق لهذا العام

وقال عبدو شلالا، مدير Amazon السعودية: “برايم داي هذا العام يتمحور حول قيمة حقيقية للعملاء؛ خصومات تصل إلى 60%، وعروض جديدة يومياً على مدى سبعة أيام، وتوصيل مجاني وسريع في مختلف أنحاء المملكة. ومع الأجواء الاستثنائية التي تعيشها المملكة هذا الصيف مع كرة القدم، صممنا تجربة برايم داي لتواكب هذه الحماسة. من السهرات الكروية والتجمعات العائلية إلى تجهيز المنزل لاستقبال الأصدقاء، نريد أن يجد أعضاء برايم كل ما يحتاجونه للاستمتاع بالمباريات بالشكل الأمثل. من الشاشة والصوت إلى الوجبات الخفيفة وتجهيزات الضيافة، كل شيء في مكان واحد.”

عروض عبر مختلف الفئات الإلكترونيات والترفيه

خصومات تصل إلى 45% على أجهزة التلفزيون، وأنظمة الصوت، وأجهزة الألعاب، والأجهزة المنزلية الذكية، بما في ذلك عروض على تلفزيونات هايسنس الذكية، ومنتجات سوني الصوتية، والهواتف الذكية من سامسونج وأبل، لتجربة مشاهدة مثالية للمباريات.

المنزل وتجهيزات الضيافة

خصومات تصل إلى 50% على الأثاث، والديكور، والجلسات الخارجية، إلى جانب أجهزة فيليبس ودايسون المنزلية، ومكانس دريما الروبوتية، وأجهزة بيسيل ونينجا.

الجمال والعناية الشخصية

خصومات تصل إلى 60% على أبرز العلامات التجارية في العناية بالبشرة والعطور والعناية الشخصية، بما في ذلك نيتروجينا وسيتافيل ونيكس وليسترين.

كما سيحصل أعضاء برايم من فئة Premium Beauty – على منتجات يتم توريدها مباشرة من العلامات التجارية مثل كيراستاس، لوكسيتان ، ولاروش بوزيه – خلال برايم داي إضافة إلى صندوق تجميل حصري يحتوي على هدايا مجانية، بتصميم يحمل عملاً فنياً أصلياً لفنانة سعودية، إلى جانب رسالة خاصة منها.

الأزياء

خصومات تصل إلى 50% على الأزياء الصيفية والملابس الرياضية ومستلزمات تشجيع كرة القدم من علامات تجارية مثل تومي هيلفيغر، ولاكوست، وراي بان.

البقالة وتجهيزات التجمعات

خصومات تصل إلى 35% على الوجبات الخفيفة والمشروبات ومستلزمات الشواء من علامات مثل نسكافيه، ولافاتزا، ونوتيلا، وتانج وغيرها.

الألعاب ومنتجات الأطفال

خصومات تصل إلى 35% على الألعاب ومجموعات البناء من علامات عالمية مثل ليغو، وباربي، وهوت ويلز، ونيرف، وفيشر برايس.

العودة إلى المدارس

خصومات تصل إلى 30% على المستلزمات المدرسية والزي المدرسي والأجهزة التقنية من علامات مثل إتش بي، ولينوفو، وكانون، وإسبون، وكرايولا.

كما يمكن لأعضاء برايم الاستفادة من عروض Prime الحصرية على منتجات مختارة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والإمارات، من علامات عالمية تشمل أوالا، ونسبريسو، وفيليبس، وغيرها.

تجربة برايم داي على أرض الواقع في غرناطة مول

يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة برايم داي من خلال فعالية مؤقتة تستمر ثلاثة أيام في غرناطة مول بالرياض خلال الفترة من 24 إلى 26 يونيو، وتتضمن أنشطة وتجارب تفاعلية من علامات تجارية مثل أجهزة فيليبس، وهايسنس، وووب، ونيتروجينا، وليسترين، إلى جانب فرصة التعرف على مزايا عضوية برايم.

مزايا إضافية مع مصرف الراجحي

يمكن لأعضاء برايم الاستفادة من عروض وخصومات إضافية عند الدفع باستخدام بطاقات مصرف الراجحي المؤهلة على مشتريات مختارة عبر Amazon.sa طوال فترة برايم داي.

اشتر الآن وادفع لاحقاً مع تمارا

بالتعاون مع تمارا، يمكن للعملاء المؤهلين خلال برايم داي تقسيم قيمة مشترياتهم إلى 6 أو 9 أو 12 دفعة شهرية بدون رسوم، ما يمنحهم مرونة أكبر عند شراء أجهزة التلفزيون أو الحواسيب المحمولة أو مستلزمات المنزل.

وجهتك لكل ما يتعلق بكرة القدم

تقدم Amazon.sa صفحة مخصصة لعشاق كرة القدم تجمع كل ما يحتاجونه للاستعداد للمباريات في مكان واحد، بدءاً من الشاشات الكبيرة وأنظمة الصوت، مروراً بتجهيزات المجالس ومستلزمات التشجيع، وصولاً إلى الوجبات الخفيفة ومستلزمات الشواء، مع عروض حصرية ومختارة خصيصاً خلال برايم داي.

انضم إلى برايم اليوم

يمكن للعملاء الانضمام إلى عضوية برايم عبر Amazon.sa/prime للاستفادة من عروض برايم داي، إلى جانب مزايا التوصيل السريع والمجاني، والعروض الحصرية، وخدمة Prime Video ضمن عضوية واحدة.

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